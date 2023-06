Porto Alegre Centro de Saúde Modelo de Porto Alegre abrirá aos sábados para vacinação

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

O Centro de Saúde Modelo atende toda a região do Centro da Capital. Foto: Cristine Rochol/PMPA O Centro de Saúde Modelo atende toda a região do Centro da Capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Um dos mais tradicionais locais de atendimento de saúde à população de Porto Alegre se junta a um conjunto de ações da Secretaria Municipal de Saúde na Operação Inverno. O Centro de Saúde Modelo, que fica na rua Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana, contará com vacinação contra influenza (gripe), covid e demais do calendário aos sábados do mês de julho, das 10h às 17h, iniciando no próximo dia 1º.

O secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, destaca a importância da realização de um trabalho preventivo com a remodelagem dos processos de cuidados. “Esta é mais uma importante estrutura que servirá de apoio para diminuir a pressão nas portas das emergências, já que a vacina pode não evitar gripe ou Covid-19, mas diminui o desenvolvimento da forma mais grave da doença. Ao ampliar a vacinação, estamos fazendo uma busca ativa das nossas comunidades, e queremos atingir o maior número de pessoas vacinadas em consonância com a política nacional de imunização”, diz Ritter.

O Centro de Saúde Modelo atende toda a região do Centro da Capital e já conta com horário de atendimento ampliado até as 22h de segunda a sexta-feira desde 2017. A equipe é composta por 25 médicos, 45 auxiliares e técnicos de enfermagem, 13 enfermeiros, nove administrativos, oito agentes comunitários de saúde, quatro dentistas e sete auxiliares de saúde bucal. Só em maio foram mais de 5 mil atendimentos prestados à população.

Construído pela prefeitura, o prédio foi cedido ao Estado em troca do Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas retornou à administração do município em 1996. Inaugurado há 81 anos – em 1941 – o nome “Modelo” representava um marco no Estado à época quanto a proposta de atendimento global à população na Atenção Primária em Saúde.

Unidades de saúde

Há pouco mais de um mês a prefeitura anunciou a abertura de unidades de saúde aos finais de semana para o período de inverno, servindo de apoio aos prontos atendimentos e emergências, reduzindo o tempo de espera. Outras ações com a Unidade de Saúde Móvel também são realizadas em parcerias com eventos programados, levando a imunização a diversas regiões da cidade. Até o momento, foram aplicadas 10.719 vacinas contra a gripe e covid no período.

