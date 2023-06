Política Lula nomeia advogada de Dilma Rousseff ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

O nome de Edilene já havia sido sugerido pelo Supremo Tribunal Federal em maio. Foto: Reprodução O nome de Edilene já havia sido sugerido pelo Supremo Tribunal Federal em maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A advogada mineira Edilene Lobo, que atuou na defesa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), foi nomeada na terça-feira (27), como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A escolha é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O anúncio foi feito pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, antes do início do julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível. “O presidente da República acabou de nomear a advogada Edilene Lobo como ministra substituta da Corte do TSE”, disse o ministro, dando início à sessão de julgamento.

A advogada defendeu Dilma em 2018, durante a campanha da petista ao Senado por Minas Gerais. Embora fosse a favorita nas pesquisas, os 2,7 milhões de votos que a ex-presidente recebeu não foram suficientes para que ela fosse eleita.

O nome de Edilene já havia sido sugerido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em maio, quando os ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach se aposentaram do TSE. A escolha de Lula, no entanto, foi por dois homens: Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares. Os dois participam do julgamento desta terça.

Depois dessa rodada de nomeações, no dia seguinte à posse dos dois novos ministros, Edilene voltou para a lista tríplice do STF, ao lado de mais duas advogadas – Daniela Borges, presidente da OAB-BA, e Marilda de Paula Silveira, assessora jurídica do TSE. Edilene é a única pessoa negra nas duas listas tríplices em que esteve.

