Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Além da transformação estética, um portão será fixado na entrada do Beco Santo Guerra Foto: Divulgação Além da transformação estética, um portão será fixado na entrada do Beco Santo Guerra. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

No sábado (1º), a DU99, em parceria com a Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes (AEHN) e apoio da prefeitura de Porto Alegre, vai ressignificar o Beco Santo Guerra, localizado na região do Quarto Distrito, na Zona Norte.

A via, que atualmente encontra-se em condições precárias e de abandono, será transformada em um espaço de convivência com a participação de voluntários que irão colorir os muros e o piso, plantar a vegetação e posicionar bicicletários, bancos e uma geladeira de livros, do Projeto Livroteca. A ação começará às 9h e encerrará às 17h do mesmo dia.

Conhecido como “Beco do Medo”, a viela a ser revitalizada tem grande circulação de pessoas no entorno, já que fica perto da estação Farrapos e do trensurb. Segundo a arquiteta e idealizadora da DU99, Aline Fuhrmeister, muitos assaltos acontecem no local, oferecendo riscos para os moradores e trabalhadores que passam pela região.

Além da transformação estética, um portão será fixado na entrada do Beco para que o ambiente seja fechado, garantindo a segurança. A travessa foi adotada pela AEHN em 2022 e ficará sob responsabilidade da associação para que siga conservada.

A DU99, que no final do ano passado ressignificou a Escola de Educação Infantil Fatia do Sol, em Santo Antônio da Patrulha, e a Delegacia de Combate à Intolerância de Porto Alegre, há sete anos desenvolve ações que renovam os espaços a partir da conexão de voluntários e apoiadores.

Para participar da ação no Beco Santo Guerra, é preciso acessar o Instagram @dunoventaenove, entrar no link que consta na bio e realizar a inscrição ou clicar diretamente no link do formulário.

Veja o antes e o depois (a perspectiva visual do projeto é meramente ilustrativa e foi produzida pela Vista):

