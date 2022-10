Grêmio Após retornar a equipe, zagueiro Kannemann fica de fora da partida do Grêmio contra o Bahia por suspensão

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Zagueiro (D), que retornou aos gramados na partida contra o Londrina, não irá jogar contra o Bahia por suspensão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após quatro meses fora dos gramados, o zagueiro Kannemann irá ficar de fora da partida contra o Bahia, na Arena do Grêmio, no próximo domingo (16), às 16h. O argentino tomou o terceiro cartão amarelo e foi suspenso na empate e 1 a 1 contra o Londrina.

Depois de ficar de fora dos gramados, o ídolo gremista voltou ao campo na 32° rodada da Série B, na derrota para o Sampaio Corrêa. Na mesma partida, o defensor tomou o segundo cartão amarelo e ficou pendurado para o jogo contra o Londrina, no Estádio do Café. O terceiro cartão foi recebido ainda no primeiro tempo de partida. O zagueiro atingiu o atacante do Londrina com uma cotovelada.

Ausente em grande parte do Campeonato Brasileiro da Série B, devido a uma lesão de grau dois na panturrilha, o argentino disputou apenas cinco jogos da competição até o momento. Na 12ª rodada da competição, o jogador foi expulso na reta final da partida com o Sport, na Ilha do Retiro.

O zagueiro Bruno Alves, titular até o momento, deve ser o escolhido para a partida contra o Bahia, na Arena, para ser a dupla de Pedro Geromel na equipe titular.

