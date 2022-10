Inter “A preocupação é fazer mais do que se sofre”, diz Mano Menezes após a vitória de 4 a 2 sobre o Goiás

Após sete partidas, o Inter voltou a sofrer gol no Beira-Rio. Na foto, o técnico Mano Menezes Foto: Reprodução/Inter Foto: Reprodução/Inter

Após sete partidas sem tomar gol no Beira-Rio, o Inter acabou sofrendo dois gols do Goiás na vitória no último domingo (09), em Porto Alegre. O treinador Mano Menezes elogiou mais um resultado positivo dentro de casa, que coloca como segundo melhor mandante do Brasileirão neste momento.

Com a primeira etapa bem movimentada com quatro gols, o Colorado saiu na frente com gol de Mauricio. Em seguida, Alan Patrick recolocou o clube gaúcho em vantagem. Já o Goiás, com os dois gols do artilheiro Pedro Raúl, chegou ao empate ainda no primeiro tempo.

Após sete partidas sem tomar gol em casa, o time de Mano Menezes mostrou competência no seu poder ofensivo fazendo mais dois gols e garantindo o três pontos na competição.

“Sofremos gols porque uma hora íamos sofrer. A preocupação é fazer mais do que se sofre e num momento do jogo tivemos que ser mais maduros. Goiás baixou as linhas no segundo tempo. Torcedor quer que acelere o jogo. Acho que é o mérito de conquistar mais essa vitória e permanecer na segunda colocação”, disse Mano Menezes.

O Inter volta a campo contra o Botafogo (RJ) no próximo domingo (16), às 16h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Colorado está na vice-liderança do Brasileirão com 57 pontos a três pontos do terceiro colorado Fluminense.

