Grêmio Grêmio tem primeiro tempo bom, mas não consegue manter o rendimento para o segundo tempo em jogo contra o Londrina

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com baixo rendimento na segunda parte da partida, o Grêmio adia a chance de voltar mais rápido para a Série A do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com um bom primeiro tempo, o Grêmio parecia que ia vencer a partida contra o Londrina e chegar o mais rápido ao acesso para a elite do Brasileirão. No segundo tempo, a equipe de Renato Portaluppi cedeu o empate após cobrança de pênalti e adiou o sonho de voltar a Série A do Brasileirão o mais cedo possível.

O clube gaúcho abriu o placar no primeiro tempo com gol de Diego Souza após cruzamento de Thaciano. Na etapa inicial do jogo, o Tricolor mostrou que estava querendo ganhar a qualquer custa a partida, tendo a primeira chance com o volante Lucas Leiva. O Grêmio cresceu em intensidade, apesar de alguns erros de passes que impactaram em jogadas efetivas de ataque.

No segundo tempo, já nos primeiros minutos de jogo, já era perceptível que o Tricolor estava com rendimento diferente do tempo inicial. Aos 40 minutos da etapa final, o Londrina teve um pênalti e acabou chegando ao empate.

Apesar da boa campanha dentro da Arena do Grêmio, o Tricolor não sabe o que é vencer fora de casa há dois meses na Série B. Com o um ponto ganho, o Grêmio chegou aos 57 pontos e manteve a vice-liderança na tabela. Existe chances da equipe garantir o acesso matemático na próxima rodada mas, precisará vencer o Bahia e torcer por outros resultados paralelos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio