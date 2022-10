Inter Um dos destaques da partida do Inter contra o Goiás, De Pena vira peça fundamental na equipe do técnico Mano Menezes

10 de outubro de 2022

O Uruguaio foi peça fundamental para a vitória do Inter contra o Goiás, no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na movimentada partida entre Inter e Goiás no último domingo (09), no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Colorado goleou o time adversário e se manteve na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Além de Mauricio e Alan Patrick, De Pena se destacou na partida com um gol diferenciado, após erro do goleiro do Goiás.

O uruguaio começou bem a partida já iniciando a jogada do primeiro gol Colorado. E no final do jogo, o meia campista aproveitou uma falha da defesa do Goiás e fechou a goleada por 4 a 2. Após uma discussão entre os dois times, o time comandado por Jair Ventura tentou cobrar rapidamente o lateral dando a bola para o goleiro Tadeu.

Após a defesa tentar fazer o recuo, o jogador colorado estava prestando mais atenção e conseguiu chegar antes do goleiro e concluiu fazendo o gol decretando os três pontos e a vice-liderança do Brasileirão. De Pena voltou ao time de Mano Menezes após ficar de fora da partida contra o Flamengo. O jogador foi liberado para acompanhar o nascimento de sua filha.

