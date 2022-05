Política Após reunião com o presidente do Senado, ministro do Supremo Luiz Fux diz que instituições atuam em prol da democracia

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Segundo a nota do Supremo, eles conversaram sobre o "compromisso de ambos para a harmonia entre os poderes, com o devido respeito às regras constitucionais

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, se reuniu nesta terça-feira (03) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em nota, Fux afirma que as “instituições atuam em prol da democracia”.

Segundo a nota do Supremo, eles conversaram sobre o “compromisso de ambos para a harmonia entre os poderes, com o devido respeito às regras constitucionais. E ressaltaram que as instituições seguirão atuando em prol da inegociável democracia e da higidez do processo eleitoral.”

No domingo (01), o presidente do Senado escreveu no Twitter que “manifestações ilegítimas e antidemocráticas, como as de intervenção militar e fechamento do STF, além de pretenderem ofuscar a essência da data, são anomalias graves que não cabem em tempo algum”. A postagem foi feita após alguns manifestantes do 1º de Maio atacarem o STF e ministros.

“Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, e do Senado, Senador Rodrigo Pacheco, se reuniram nesta terça-feira (03) por cerca de 45 minutos na Presidência do STF.

