Política Após reunião em Brasília, chefes dos Poderes pedem “defesa da democracia”

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nota foi divulgada após reunião entre eles no Palácio do Planalto, um dos alvos de vandalismo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Chefes dos poderes divulgaram uma nota conjunta nesta segunda-feira (9) em que dizem “rejeitar” os atos terroristas de bolsonaristas radicais em Brasília e pedem à população a “defesa da paz e da democracia”.

A nota é assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva; pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo; pelo presidente da Câmara, Arthur Lira; e pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

O documento foi divulgado após reunião entre eles, no Palácio do Planalto, em Brasília, um dos alvos de bolsonaristas radicais que, no domingo (8), invadiram e depredaram prédios públicos na capital.

“Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem (domingo) em Brasília”, diz o texto.

A nota afirma ainda que chefes dos poderes estão “unidos para que as providências institucionais sejam tomadas” e defende que o país precisa de “normalidade” e de “respeito”.

“Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria.”

Leia a íntegra da nota conjunta:

“Nota em Defesa da Democracia

Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem (domingo) em Brasília.

Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras.

Conclamamos a sociedade a manter a serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria.

O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação.”

Governadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu presencialmente nessa segunda-feira (9) com governadores, vice-governadores e representantes das 27 unidades federativas do país. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, que foi alvo de depredação por manifestantes radicais no domingo (8).

Durante a reunião, alguns governadores representando as cinco regiões do país discursaram em solidariedade aos chefes dos três poderes e reafirmaram o compromisso com a democracia.

Até apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se colocaram à disposição para ajudar na pacificação do País.

Lula destacou a simbologia da reunião e agradeceu o compromisso dos aliados e não aliados na busca pelo fortalecimento da democracia brasileira.

“Nesse País, é possível tudo […] A única coisa que não é possível é alguém querer acabar com a nossa incipiente democracia”, afirmou Lula.

O presidente também fez críticas contra os terroristas responsáveis pela destruição dos prédios públicos da capital federal.

“Essa gente não tem pauta de negociação. A única negociação que essa gente poderia ter e que se entrou com recurso tentando negar o resultado do processo eleitoral, tentando mostrar que havia tido falha na urna.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política