"Não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos", diz Lula em reunião com governadores

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

No total, 23 governadores foram a Brasília e os outros quatro enviaram representantes Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil No total, 23 governadores foram a Brasília e os outros quatro enviaram representantes. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Em reunião com governadores nesta segunda-feira (9), o presidente Lula disse que o país não vai permitir que a democracia escape das mãos. Lula convocou a reunião após os ataques terroristas na Praça dos Três Poderes, no domingo (08), quando uma minoria radical de bolsonaristas depredou o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Foram a Brasília 23 governadores. Os outros quatro estados enviaram representantes. Todos os discursos no encontro foram de defesa da democracia e repúdio aos ataques do domingo. Lula, ao encerrar a reunião, disse que a democracia é o único regime que pode possibilitar que todas as pessoas no Brasil possam fazer três refeições por dia.

“Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos, porque é a única chance de a gente garantir que esse povo humilde consiga comer três vezes ao dia, ou ter direito de trabalhar”, disse Lula.

Ele também afirmou que as instituições vão investigar e vão chegar até os financiadores dos atos golpistas em Brasília. “Em nome de defender a democracia, não vamos ser autoritários com ninguém, mas não seremos mornos com ninguém. Vamos investigar e vamos chegar a quem financiou”, continuou.

Críticas ao negacionismo

O discurso de Lula teve um forte tom de críticas ao que ele chamou de negacionismo, principalmente o negacionismo eleitoral. Lula não citou diretamente o nome de Jair Bolsonaro, a quem se referiu como o “ex-presidente”. Mas mencionou as acusações infundadas de Bolsonaro contra o sistema eleitoral.

“O que estamos fazendo aqui é tentar reparar um defeito de lá atrás, quando se começou a se negar tudo neste país”, disse Lula. O presidente citou que, após o resultado da eleição, uma parte dos apoiadores de Bolsonaro “começou a reivindicar a negação da urna eletrônica, que já foi provado que é a coisa mais evoluída em termos eleitorais”.

