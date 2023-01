Política A irritação de Lula com o ministro da Defesa, José Múcio

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Múcio enfrenta resistência do PT desde que foi sondado para o cargo. (Foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Durante os momentos mais tensos do último domingo (8), ou seja, quando os manifestantes contrários ao novo governo haviam tomado as sedes dos Três Poderes, Lula mostrou-se especialmente irritado com José Múcio Monteiro. Repetia em tom de aborrecimento a frase dita na semana passada pelo seu ministro da Defesa, de que os acampamentos nos quartéis eram “uma manifestação da democracia”.

Apesar disso foi José Múcio o ministro com quem Lula mais falou na tarde de domingo, por telefone, enquanto ainda estava em São Paulo. O presidente queria entender qual era a postura das Forças Armadas naquele momento.

Durante as conversas com Múcio, e também com Flávio Dino, foi discutida uma eventual adoção da GLO, ou seja, a garantia da lei e da ordem, o instrumento pelo qual o presidente da República convoca as Forças Armadas para conter situações incontroláveis de perturbação da ordem.

O próprio Lula, embora bastante nervoso, descartou a medida. Disse a um interlocutor que a GLO é “um canhão que só deve ser usado quando não houver mais outras alternativas”.

Substituição

A letargia do governo federal para conter a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no domingo (8), fez com que crescessem nas fileiras do PT as críticas à atuação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Dirigentes do PT pressionam Lula para trocar o ministro, mas até agora não obtiveram sucesso nesse movimento.

A crise de graves proporções na Praça dos Três Poderes expôs o titular da Defesa, que enfrenta resistência de petistas desde que foi sondado para ocupar o cargo, e agora ficou enfraquecido. O argumento de conselheiros de Lula é o de que Múcio não tem ascendência sobre as Forças Armadas e, além de tudo, tenta agradar a militares que protegem golpistas.

Declarações dadas pelo titular da Defesa, seis dias antes dos atos de vandalismo, em Brasília, serviram como combustível para uma ala do PT aumentar a pressão contra ele. Na ocasião, Múcio disse que manifestações em frente aos quartéis faziam parte da democracia e deveriam se “esvair” aos poucos, sem repressão.

Em conversas reservadas, parlamentares do PT e de outros partidos aliados afirmam que Lula deveria substituir Múcio por Nelson Jobim ou mesmo por Jaques Wagner, hoje líder do governo no Senado. Os dois foram ministros da Defesa em gestões passadas do PT. Múcio, por sua vez, foi titular da Secretaria de Relações Institucionais de 2007 a 2009, no segundo governo Lula, e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).

O presidente não planeja troca na Defesa, ao menos por enquanto, embora admita ter havido graves problemas na operação de segurança federal. Na tentativa de obter explicações sobre a inação, Lula se reuniu nesta segunda-feira, com Múcio e com os comandantes do Exército, general Júlio César de Arruda; da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, no Palácio do Planalto.

O gabinete de Lula foi um dos poucos não atingidos pela depredação, que destruiu até mesmo obras de arte, como o mural “As Mulatas”, de Di Cavalcanti. Documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) também foram furtados durante a invasão.

