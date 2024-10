Política “Após sabatina, Galípolo indicará nome de novos diretores do Banco Central a Lula”, diz ministro Fernando Haddad

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Galípolo e Haddad afirmaram que não possuem divergências com o atual presidente do BC. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Galípolo e Haddad afirmaram que não possuem divergências com o atual presidente do BC. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (9), que após uma sabatina e aprovação “bem-sucedida” do nome de Gabriel Galípolo para comandar o Banco Central a partir de 2025, que o novo chefe do BC indicará o nome de novos diretores ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula tem de indicar ao Senado Federal, três diretores para o Banco Central até o fim do ano. Serão indicados nomes para as diretorias de Política Monetária, de Regulação e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Eles terão de ser sabatinados e aprovados para poderem tomar posse.

“O que nós combinamos com o presidente Lula, é que depois da sabatina que ocorreu ontem, e que foi muito bem-sucedida, foi muito saudada a maturidade com que a sabatina foi feita, e a votação, muito expressiva, eu penso que é um sinal de que institucionalmente as coisas vão bem”, disse Haddad a jornalistas.

“Temos sim essa preocupação com a questão de gênero no BC, e o Galípolo ficou de, ato contínuo à sabatina, levar ao presidente Lula alguns nomes, uma vez que é ele que indica ao Senado, para que esses nomes sejam sabatinados”, acrescentou o ministro da Fazenda.

Maioria

A partir do começo do ano que vem, os indicados por Lula terão maioria no Comitê de Política Monetária (Copom), colegiado responsável por fixar a taxa básica de juros da economia, atualmente em 10,75% ao ano. Na terça (8), o presidente afirmou que aposta em queda de juros em 2025.

Lula desaprova o patamar alto dos juros reais brasileiros na comparação com o resto do mundo, alegando que eles freiam o crescimento da economia. O presidente já fez várias críticas ao atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica até o fim deste ano no cargo.

Em agosto, porém, o presidente da República afirmou que não tem problema Galípolo, indicado por ele posteriormente para a Presidência do BC, falar em aumento dos juros – pois ele seria uma pessoa “competentíssima”, um “brasileiro que gosta do Brasil”.

