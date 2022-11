No início do duelo, a Holanda começou tendo a posse de bola. Aos 5 minutos, na saída errada do Equador, a seleção holandesa marcou o gol. A bola acabou sobrando para Gapko da entrada da área que chutou no canto do gol. Holanda 1 a 0 no Equador. Aos cinco minutos, Gapko fez o gol mais rápido da Copa do Catar até o momento. Superando o gol de Goodwin, da Austrália, que fez aos oito minutos.

Aos 22, o Equador tentou algumas bolas esticadas, mas com boa marcação da seleção holandesa teve problemas para chegar no ataque. Aos 23 minutos, Caicedo pelo Equador, desceu pela direita tentou o cruzamento, mas acabou sendo interceptado pela defesa da Holanda. Aos 46, a bola foi levantada na área e Valencia tentou o cabeceio, mas a bola saiu pela linha de fundo cedendo o tiro de meta.

O segundo tempo começou com tudo, aos 3 minutos, após um chute de Estupiñan de fora da área, Noppert deu rebote e Valencia aproveitou e mandou para as redes. Aos 13, o Equador quase conseguiu a virada. Valencia recebeu na entrada da área e chutou com perigo, mas a bola bateu na defesa holandesa.

Na sequência do lance, Plata chutou colocado e a bola explodiu no travessão de Noppert. Aos 20, finalmente a Holanda voltou ao ataque, mas a bola chega em Koopmeiners e ele isolou. Aos 35, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Preciado que chutou de primeira, mas desperdiçou. Aos 51, o juiz encerrou a partida.

Com os resultados da segunda rodada, Holanda e Equador estão na liderança do Grupo A, ambos com quatro pontos. Senegal, logo em seguida, com três pontos. Apenas essas seleções brigam pelas duas vagas às oitavas de final. Catar, com nenhum ponto até o momento, já está eliminado da Copa do Mundo de 2022.

A próxima semana será decisiva. As seleções irão definir os classificados para às oitavas. Os dois jogos do grupo serão às 12h. A “laranja mecânica” vai enfrentar o já eliminado Catar, enquanto o Equador enfrenta o Senegal onde os dois times estão lutando por uma vaga.