Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

O evento aconteceu na Praça XV, em Porto Alegre. Foto: Divulgação/BM O evento aconteceu na Praça XV, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

A tradicional Operação Papai Noel da Brigada Militar, que normalmente ocorre no mês de dezembro, este ano foi antecipada e lançada na manhã desta sexta-feira (25), em todo o Rio Grande do Sul. A ação especial da BM tem como objetivo garantir a tranquilidade e segurança da população nas festas de final de ano.

Estão mobilizados os 14 Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo (CRPO’s), o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e o Comando de Policiamento da Capital (CPC), além do apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Comando de Polícia de Choque (CPChq), do Policiamento Montado (Regimentos) e dos Pelotões Especiais de Motociclistas.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli participou do lançamento na capital gaúcha. O evento aconteceu na Praça XV, em Porto Alegre.

“A BM antecipa este ano a Operação Papai Noel para que tenhamos mais foco nas áreas comerciais diante da quantidade de pessoas que devem se dirigir para estes locais em razão das festas de fim de ano”, enfatizou coronel Feoli.

“Queremos que a população tenha um final de ano tranquilo, portanto vamos cobrir estas áreas de grande circulação e aumentar a sensação de segurança da população através da visibilidade e frustrar a ação de possíveis criminosos”, explicou o comandante do CPC, coronel Luciano Moritz Bueno.

