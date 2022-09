Grêmio Após sequência no banco de reservas, Lucas Leiva volta a titularidade no time do Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Volante deve iniciar contra o Novorizontino nesta sexta-feira (16), em busca de mais espaço Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Dois meses depois da sua chegada ao time gremista, Lucas Leiva ainda não desempenhou o futebol que o torcedor gostaria no Grêmio. Referência no clube, o jogador já teve momentos como titular e reserva e reaparece na equipe após dois jogos no banco. O duelo com o Novorizontino, às 21h30 desta sexta-feira (16), no Jorge Ismael de Biasi, será o primeiro do volante entre os titulares do técnico Renato Portaluppi.

Sem Bitello, suspenso por cartão amarelo, Leiva deve ser o escolhido pelo comandante para iniciar a partida ao lado de Villansati. Thaciano entra no meio-campo na vaga de Campaz, lesionado na partida contra o Vasco da Gama. O desafio é apresentar um rendimento melhor, tanto individual, como de encaixe.

O volante chegou a engatar seis jogos seguidos como titular da equipe. Atuou nas vitórias sobre Guarani e Operário e esteve na série de quatro partidas sem resultado positivo, com derrotas para CRB, Ituano e Criciúma e no empate com o Cruzeiro.

O trabalho de Renato Gaúcho é costumeiramente elogiado, entre os motivos, pela recuperação de atletas em baixo rendimento. O Grêmio aposta no histórico do técnico para que Lucas Leiva volte ao bom futebol já a partir da partida em Novo Horizonte.

