Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Seis titulares correm o risco de levar o terceiro cartão e desfalcar a equipe contra o Bragantino Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Entre as equipes que mais receberam cartões no Campeonato Brasileiro, o time de Mano Menezes tem 11 jogadores pendurados para o duelo contra o Atlético-GO. Carlos de Pena é o jogador que mais toma cartão amarelo colorado, enquanto Vitão e Renê ainda não foram amarelados durante a competição.

De Pena e Mercado são os recordistas em cartões amarelos. O uruguaio foi amarelado seis vezes, enquanto o argentino recebeu cinco amarelos e um vermelho. Taison e Moisés, lateral não está mais no elenco, somam cinco advertências. Daniel e Mano levaram quatro, seguidos por Edenilson e Wanderson, com três.

Os vermelhos foram aplicados para Mercado, dois cartões amarelo, David, agressão, Cadorini, agressão, Mano Menezes, por ofender o quarto árbitro.

O time de Mano Menezes é o sétimo entre os 20 times do Campeonato Brasileiro com mais cartões amarelos. As equipes mais indisciplinadas são Ceará, Goiás e Juventude. O Palmeiras, é o time mais disciplinado, com 52 amarelos e três expulsões.

Lista de jogadores pendurados

Keiller; Bustos, Kaique, Mercado, Thauan, Gabriel, Liziero, Johnny, Mauricio, Alan Patrick e Taison

