Grêmio Grêmio tem aumento de sócios e recorde de vendas em loja após a volta de Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Grêmio usa o patch em camisa do jogo da reestreia de Renato Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O retorno do técnico Renato Portaluppi, no dia 5 de setembro, causou inúmeras mudanças no clube gaúcho, mas não só dentro de campo. A volta do ídolo causou impacto na comunicação do clube e na venda de produtos. O Grêmio registrou um aumento na adesão de sócios, nas interações nas redes sociais e também recorde de vendas na loja em um único dia no ano.

A vitória diante do Vasco da Gama por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre, no último domingo (11), marcou a reestreia do ídolo da torcida gremista na beira do campo. No mesmo dia, a loja do Grêmio GrêmioMania do estádio teve o maior volume de vendas em loja física em um único dia durante todo 2022.

O Grêmio tem ações para cada jogo em casa chamada “Alentaço”. Para esta partida, o patch na camisa dessa ação foi alusiva ao retorno de Renato e conexão com a torcida. No desenho, a frase: “outra vez nós dois”, estampada na camisa, copos e outros produtos vendidos na loja do clube.

A chegada do técnico rendeu um crescimento no número de adesões ao quadro social. Em nove dias, desde a sua chegada em Porto Alegre, foram cerca de 1.200 novos sócios. Nas redes, a notícia do retorno de Renato Portaluppi causou também um alvoroço entre a torcida gremista.

