Política Após ser chamada de “honestíssima” por Temer, Dilma diz que ele tenta limpar a “condição de golpista”

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dilma disse que foi alvo de "uma das maiores traições políticas dos tempos recentes" Foto: Agência Brasil Dilma disse que foi alvo de "uma das maiores traições políticas dos tempos recentes". (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou, na sexta-feira (22), que os comentários recentes de Michel Temer sobre o impeachment da petista são uma tentativa do emedebista de tentar se livrar da pecha de “golpista”. Segundo Dilma, “a história não perdoa traição”.

Na quinta-feira (21), em entrevista, o ex-presidente afirmou que Dilma é “honestíssima” e que o impeachment ocorreu porque ela tinha “dificuldades de se relacionar” com o Congresso.

Em nota, Dilma afirmou que foi alvo de “uma das maiores traições políticas dos tempos recentes”. “Eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes”, declarou a petista.

A ex-presidente disse que o motivo citado por Temer para explicar o impeachment não tem fundamentação legal. “Lembro ainda que a dificuldade de diálogo com o Congresso não é razão legal e constitucional para impeachment em um regime presidencialista, como ele bem sabe. Tal dificuldade era uma integral rejeição às práticas do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criador do Centrão, que queria implantar com o meu beneplácito o orçamento secreto.’’

Conforme Dilma, “Temer não engana mais ninguém”. No Twitter, o ex-presidente rebateu as declarações, dizendo que a nota de Dilma é “desarrazoada” e não merece resposta. “É tão desarrazoada a manifestação da ex-presidente Dilma Rousseff que não merece resposta”, escreveu Temer.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política