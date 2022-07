Rio Grande do Sul Homem é condenado a mais de 21 anos de prisão por matar ex-companheira no Vale do Rio Pardo

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

O Tribunal do Júri da Comarca de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, condenou um homem que matou a tiros a ex-companheira, de 29 anos, em 30 de abril de 2021, no Centro do município.

A juíza Priscila Anadon Carvalho fixou a pena do réu em 21 anos, quatro meses e cinco dias de prisão em regime fechado, mais um mês e 15 dias de detenção por ameaça. O julgamento aconteceu na quarta-feira (20). O assassino foi preso preventivamente alguns dias após o feminicídio. Ele não poderá recorrer em liberdade.

Conforme a denúncia do MP (Ministério Público), a vítima estava na casa de uma amiga quando o réu invadiu o local e a atingiu com disparos de arma de fogo. Nove dias antes, ele a manteve em cárcere privado dentro de um carro por cerca de oito horas e a ameaçou. Um pedido de medida protetiva foi deferido pela Justiça no dia seguinte.

A mulher tinha dois filhos de outro relacionamento. Segundo o MP, o réu não se conformava com o fim da sua relação com a vítima.

