Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

O retorno da esposa do Príncipe Harry marca o final de um hiato de sete anos Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ano novo, redes sociais novas! Nesta quarta-feira (1º), Meghan Markle surpreendeu seus fãs e os admiradores da Família Real Britânica ao criar um perfil no Instagram e já publicar um vídeo descontraído.

O retorno da esposa do Príncipe Harry marca o final de um hiato de 7 anos. Afinal, a Duquesa de Sussex desativou seus perfis pessoais ao ficar noiva do filho da eterna Lady Di, já que a Realeza possui apenas contas profissionais para as casas reais.

Meghan deletou o seu perfil no Instagram em janeiro de 2018 e, quando se casou com Harry, em maio do mesmo ano, tinha apenas o perfil oficial com o marido que servia para ambos compartilharem compromissos Reais. Porém, a conta deixou de ser utilizada em 2020, quando eles deixaram o trabalho como membros ativos da realeza e foram para os Estados Unidos.

Agora, ao publicar um vídeo correndo por uma praia deserta, a duquesa atriz deixou os fãs curiosos e a espera de novidades. De acordo com a revista People, as imagens devem ter sido gravadas pelo Duque em Montecito, Califórnia.

