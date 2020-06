Brasil Após sete anos de espera e gastos, Jair Bolsonaro aciona chegada das águas do ‘Velho Chico’ pela primeira vez ao Ceará

Por Flavio Pereira | 26 de junho de 2020

Jair Bolsonaro inaugura acesso das águas do São Francisco às cidades do Ceará. Foto: Isac Nóbrega/PR Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente da República Jair Bolsonaro vai acionar nesta sexta-feira, a comporta do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco, obra que já demorava sete anos, e consumia milhões de reais todos os anos. O ato histórico, fará com que as águas do Rio São Francisco cheguem ao Ceará, com o acionamento da comporta do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco.

Bolsonaro inaugura uma obra que deveria ser construída em cinco anos, marcada por disputas politicas, e constantes aumentos de custos, e que já se prolongava há sete anos.

No total, são 477 quilômetros em obras, reunidas em dois grandes canais – Eixo Norte e Eixo Leste – para abastecer açudes e rios intermitentes (que desaparecem nos períodos de seca) não só no Ceará, mas nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Com a abertura desta comporta, as águas que já abastecem o Reservatório Milagres, em Pernambuco, passarão pelo Túnel Milagres, na divisa dos dois estados, chegarão ao Reservatório Jati e seguirão, por fim, até a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

Bolsonaro irá diretamente ao município de Penaforte, na Região do Cariri, para acompanhar a chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará. Está previsto ainda um sobrevoo na área das obras da Transnordestina.

