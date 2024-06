Rio Grande do Sul Após supermercado vender produtos atingidos por enchente, Ministério Público recomenda atenção redobrada

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2024

Alerta vale para latas aparentemente vedadas, mas amassadas. (Foto: Divulgação/MP-RS)

A partir da constatação de que um supermercado de Porto Alegre vendia produtos que haviam permanecido submersos em espaço atingido por enchente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) recomenda atenção redobrada por parte dos consumidores. Há chance de contaminação e, por consequência, alto risco à saúde.

“É importante que o cidadão, principalmente nesse período pós-enchente, tenha o maior cuidado na verificação das condições da embalagem e da validade indicada no rótulo”, ressalta o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, do departamento do MP-RS especializado em defesa dos direitos do consumidor.

Ele acrescenta: “Caso seja percebida qualquer irregularidade, deve ser acionada a Promotoria do Consumidor para que sejam tomadas providências”.

O Ministério da Saúde orienta a descartar qualquer alimento que tenha entrado em contato com a água da enchente, incluindo embalagens seladas e que possam parecer intactas. Isso inclui latas de metal hermeticamente fechadas porém amassadas ou enferrujadas. A contaminação pode levar a doenças como leptospirose, hepatite A, febre tifoide e diarreias agudas.

Mesmo antes da catástrofe ambiental de maio no Rio Grande do Sul, especialistas já alertavam para o risco, por exemplo, de se consumir cerveja em lata encostando-se a boca na embalagem – afinal, o transporte e armazenamento do produto (seja nas fábricas, distribuidoras ou pontos-de-venda) não são processos livres de bactérias e outros microrganismos.

Caso emblemático

O estabelecimento foi flagrado durante fiscalização por equipe do Ministério Público gaúcho em conjunto com agentes do Procon Municipal. A situação havia sido denunciada por um cliente à Promotoria do Consumidor.

Ele percebeu que vários produtos à venda tinham rótulos que aparentavam ter sido molhados e que garrafas e outras embalagens estavam sujas ou mesmo com vestígios de lama, algo que foi comprovado pela força-tarefa. O MP-RS instaurou expediente para apurar o caso e o supermercado foi multado. Denúncias desta natureza podem ser feitas pelo e-mail precoabusivo@mprs.mp.br

Para o promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, “é inconcebível que o comerciante estivesse lavando alimentos e produtos danificados pela enchente e vendendo-os como se não tivessem sido atingidos por alagamento. É a saúde da população que está em risco”.

(Marcello Campos)

