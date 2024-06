Rio Grande do Sul Mais um supermercado é interditado por vender produtos contaminados pela enchente

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

As autoridades não divulgaram o nome do supermercado interditado no bairro Mathias Velho Foto: Fran Beck/PMC As autoridades não divulgaram o nome do supermercado interditado no bairro Mathias Velho. (Foto: Fran Beck/PMC) Foto: Fran Beck/PMC

Mais um supermercado foi interditado em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por vender produtos vencidos e contaminados pela enchente histórica de maio.

Localizado na rua Florianópolis, no bairro Mathias Velho, uma das regiões mais afetadas pelas inundações, o estabelecimento havia retomado as atividades recentemente. Os fiscais encontraram latas enferrujadas, itens com rotulagem desgastada e embalagens danificadas, resultantes da tentativa de limpeza dos produtos.

A operação foi realizada na quinta-feira (27) pelo Procon Canoas e pela Vigilância Sanitária do município, com o apoio da Guarda Municipal. As autoridades não divulgaram o nome do supermercado.

“O Procon está recebendo várias denúncias de estabelecimentos que estão comercializando produtos que ficaram submersos em razão das enchentes que atingiram nossa cidade. Realizamos essa ação conjunta com a Vigilância Sanitária e, devido às más condições, o local foi interditado até que cumpram as exigências impostas para adequação”, afirmou a diretora do Procon Canoas, Taís Marques.

Outro supermercado interditado

Na segunda-feira (24), no bairro Harmonia, outro supermercado já havia sido interditado por apresentar as mesmas irregularidades. Além dos indícios de que diversas mercadorias haviam sido lavadas, os fiscais encontraram condições insalubres, como prateleiras enferrujadas e veneno para rato acondicionado próximo de produtos alimentícios, como embalagens de leite.

Denúncias de comercialização de produtos alimentícios atingidos pelas águas da enchente, vencidos ou em condições insalubres em Canoas podem ser feitas à fiscalização do Procon pelo WhatsApp (51) 99149-0991.

