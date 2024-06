Rio Grande do Sul Sete municípios gaúchos iniciaram a preparação dos terrenos que receberão casas definitivas para os atingidos pelas enchentes

28 de junho de 2024

As moradias terão 44 metros quadrados de área total, com dois quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço externa. (Foto: Jorge Fuentes/Sehab)

O município de Lajeado, no Vale do Taquari, começou a preparar o primeiro terreno, de um total de três, que receberá as moradias definitivas do programa A Casa é Sua – Calamidade. No espaço de 3 mil metros quadrados, no bairro São Bento, serão construídas dez das 30 casas destinadas às pessoas atingidas pela enchente de maio na cidade.

Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Muçum, Roca Sales e Santa Tereza começaram os trabalhos na primeira quinzena de junho.

Lançado pelo governo do Estado, o programa A Casa é Sua – Calamidade integra o Plano Rio Grande, que atua em três eixos de enfrentamento aos efeitos da catástrofe climática: ações emergenciais, ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro.

Na primeira etapa, foi anunciada a construção de 332 casas, com investimento de R$ 46 milhões, para oito dos municípios mais atingidos pelas enchentes do mês passado. As moradias foram distribuídas da seguinte forma: Cruzeiro do Sul (40), Encantado (39), Estrela (40), Lajeado (30), Muçum (56), Roca Sales (35), Santa Tereza (24) e Venâncio Aires (72).

O Estado adquire as casas por ata de registro de preços, da empresa vencedora da licitação (KMB construtora), e entrega aos municípios, que são responsáveis pela indicação e pelo preparo dos terrenos, além da seleção das famílias beneficiadas, que devem ser as que perderam totalmente suas residências.

As moradias possuem 44 metros quadrados de área total, com dois quartos, sala e cozinha conjugadas, banheiro e área de serviço externa. A entrega acontecerá em até 120 dias a partir do início das obras.

O prazo para os municípios com decreto de calamidade homologado pelo Estado participarem da nova etapa do programa A Casa É Sua – Calamidade termina nesta sexta-feira (28).

