Geral Após suspender a Oktoberfest, Blumenau decreta situação de emergência por causa das chuvas

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

O nível do rio Itajaí-Açu deixou a cidade em "alerta máximo", segundo a Defesa Civil. (Foto: Reprodução)

Após suspender a 38ª Oktoberfest, a prefeitura de Blumenau (SC) decretou situação de emergência por causa das chuvas dos últimos dias e da previsão de elevação do nível do Rio Itajaí-Açu. Havia pelo menos 107 desabrigados na cidade, segundo a Defesa Civil.

Às 8h15min desse domingo (8), o nível estava em 9,09 metros, condição que deixa a cidade em “alerta máximo”, segundo a Defesa Civil. A cota para configurar enchente é de 8 metros.

A homologação do documento, na noite de sábado (7), segundo a prefeitura, é importante para facilitar a busca por recursos para atender situações causadas pela enchente, como recuperação de locais atingidos, abastecimento de abrigos e ampliação dos trabalhos de desobstrução de vias.

Com a publicação do texto, o Exército Brasileiro também se coloca à disposição da cidade para eventuais necessidades. As aulas nas escolas e Centros de Educação Infantil do município previstas para segunda-feira (9) foram canceladas. A prefeitura também suspendeu o transporte coletivo nesse domingo (8), que deverá ser retomado nesta segunda.

Santa Catarina registra, até o momento, 131 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que atingem o Estado desde a última semana. O dado está no relatório da Defesa Civil, atualizado às 17h desse domingo (8), que ainda mostra que 60 municípios decretaram situação de emergência. Foram confirmadas duas mortes, a primeira em Rio do Oeste e a segunda em Palmeira.

Para ajudar a conter o volume de água no Vale do Itajaí, uma das regiões mais castigadas pela enchente no Estado, o governador Jorginho Mello confirmou na tarde desse domingo que as comportas da Barragem de José Boiteux estavam fechadas. “É o momento de nos ajudarmos para proteger a vida das pessoas”, disse o governador em coletiva de imprensa, em Rio do Sul. O governador retornou nesse domingo ao município que tem o maior número de desabrigados pelas cheias. O fechamento das comportas da barragem contou com o apoio das Polícias Militar e Federal.

“Conseguimos concluir com sucesso a operação. Esta ação vai diminuir o nível do Rio Itajaí Açu, em Blumenau, minimizando o impacto das cheias. Seguimos monitorando o nível de chuvas na região e em todo o estado, A proteção das pessoas é a nossa prioridade”, ressaltou o governador.

O governador pontuou ainda que as negociações com a comunidade indígena do local começaram já na noite de sábado e que todos os itens da pauta de reivindicação foram e serão atendidos pelo Governo do Estado. “Enviamos tudo o que eles pediram, desde mais de 900 cestas básicas até uma ambulância que já está no posto da PM de José Boiteux, além disso, seguiremos investindo em melhorias de infraestrutura, principalmente, e de convivência social que aquela comunidade pede há mais de 20 anos”, enumera o governador.

