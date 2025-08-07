Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Após tarifaço americano, Lula e o primeiro-ministro da Índia acertam maior integração entre os dois países

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Líder do país asiático (D) esteve em visita oficial a Brasília no mês passado (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nessa quinta-feira (7) ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para discutir os impactos dio tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ambos com 50% de taxa sobre produtos exportados ao mercado norte-americano, os dois países são os mais afetados pela medida.

De acordo com nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula e Modi conversaram durante uma hora e “reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre as duas nações”.

Em entrevista à agência de notícias Reuters no dia anterior, Lula havia antecipado o plano de ligar para os líderes do Brics, a fim de debater a possibilidade de uma resposta conjunta do grupo ao tarifaço de Trump. Além dos 50% para Brasil e Índia, o presidente americano também aplicou uma tarifa de 30% sobre os produtos da China.

Ainda na conversa com Modi, Lula combinou que visitará a Índia no início do ano que vem. Antes, em outubro, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, viajará a Nova Déli com uma comitiva de representantes do governo brasileiro e empresários.

O petista também discutiu com Modi a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Para que isso se torne realidade, os dois concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre o Mercosul e a Índia.

A Índia é atualmente o décimo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o comércio bilateral totalizou US$ 12 bilhões. As exportações brasileiras chegaram a US$ 5,26 bilhões, com destaque para açúcar, petróleo bruto, óleos e aviões. As importações por sua vez, somaram US$ 6,8 bilhões, fazendo da Índia a sexta maior origem de importações para o Brasil.

Pagamentos digitais

Os dois também trocaram informações sobre as plataformas de pagamento digitais dos países. No caso do Brasil, o pix, e, na Índia, a UPI. Após anunciar o tarifaço contra o Brasil, Trump colocou o sistema brasileiro sob investigação. Segundo Lula, isso se dá por ameaças às bandeiras de cartão de crédito.

A assessoria do premiê indiano também emitiu uma nota sobre o telefonema de Lula para Modi. Segundo o governo de Nova Délhi, os dois concordaram em ampliar a cooperação bilateral em comércio, tecnologia, energia, defesa, agricultura, saúde e em “laços entre os povos”.

Modi relembrou sua visita ao Brasil no mês passado, quando os dois líderes já haviam firmado um entendimento para fortalecer a cooperação mútua nessas áreas. “Com base nessas discussões, ambos reiteraram o compromisso de levar a parceria estratégica Índia-Brasil a novos patamares”, diz o texto. Segundo o governo indiano, Lula e Modi ainda conversaram sobre “diversos assuntos regionais e globais de interesse comum”. (com informações de Estadão Conteúdo)

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS
https://www.osul.com.br/apos-tarifaco-americano-lula-e-o-primeiro-ministro-da-india-acertam-maior-integracao-entre-os-dois-paises/ Após tarifaço americano, Lula e o primeiro-ministro da Índia acertam maior integração entre os dois países 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump
Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos
Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita
Brasil Ministro do Supremo Dias Toffoli trava investigações sobre fraudes no INSS
Brasil Fraudes contra INSS envolvem roubo de dados, uso de IA e até ocultação de cadáveres; entenda
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro no caso da trama golpista, avaliam juristas
Porto Alegre Causa animal: Porto Alegre tem mais uma feira “Brechocão” neste domingo
Pode te interessar

Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho

Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump

Política Estratégia: governo Lula busca “dividir” o Centrão com a distribuição de novos cargos

Política Flávio x Michelle: prisão de Bolsonaro amplia disputa por espaço político na direita