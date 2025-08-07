Brasil Após tarifaço americano, Lula e o primeiro-ministro da Índia acertam maior integração entre os dois países

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Líder do país asiático (D) esteve em visita oficial a Brasília no mês passado (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nessa quinta-feira (7) ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para discutir os impactos dio tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ambos com 50% de taxa sobre produtos exportados ao mercado norte-americano, os dois países são os mais afetados pela medida.

De acordo com nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula e Modi conversaram durante uma hora e “reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre as duas nações”.

Em entrevista à agência de notícias Reuters no dia anterior, Lula havia antecipado o plano de ligar para os líderes do Brics, a fim de debater a possibilidade de uma resposta conjunta do grupo ao tarifaço de Trump. Além dos 50% para Brasil e Índia, o presidente americano também aplicou uma tarifa de 30% sobre os produtos da China.

Ainda na conversa com Modi, Lula combinou que visitará a Índia no início do ano que vem. Antes, em outubro, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, viajará a Nova Déli com uma comitiva de representantes do governo brasileiro e empresários.

O petista também discutiu com Modi a meta de ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Para que isso se torne realidade, os dois concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre o Mercosul e a Índia.

A Índia é atualmente o décimo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o comércio bilateral totalizou US$ 12 bilhões. As exportações brasileiras chegaram a US$ 5,26 bilhões, com destaque para açúcar, petróleo bruto, óleos e aviões. As importações por sua vez, somaram US$ 6,8 bilhões, fazendo da Índia a sexta maior origem de importações para o Brasil.

Pagamentos digitais

Os dois também trocaram informações sobre as plataformas de pagamento digitais dos países. No caso do Brasil, o pix, e, na Índia, a UPI. Após anunciar o tarifaço contra o Brasil, Trump colocou o sistema brasileiro sob investigação. Segundo Lula, isso se dá por ameaças às bandeiras de cartão de crédito.

A assessoria do premiê indiano também emitiu uma nota sobre o telefonema de Lula para Modi. Segundo o governo de Nova Délhi, os dois concordaram em ampliar a cooperação bilateral em comércio, tecnologia, energia, defesa, agricultura, saúde e em “laços entre os povos”.

Modi relembrou sua visita ao Brasil no mês passado, quando os dois líderes já haviam firmado um entendimento para fortalecer a cooperação mútua nessas áreas. “Com base nessas discussões, ambos reiteraram o compromisso de levar a parceria estratégica Índia-Brasil a novos patamares”, diz o texto. Segundo o governo indiano, Lula e Modi ainda conversaram sobre “diversos assuntos regionais e globais de interesse comum”. (com informações de Estadão Conteúdo)

