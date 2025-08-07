Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Faustão passou recentemente por transplantes de coração e rim

Foto: Reprodução
Faustão passou recentemente por transplantes de coração e rim. (Foto: Reprodução)

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um transplante de fígado na última quarta-feira (6), de acordo com o último boletim médico. O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com a instituição, ele está na unidade desde o dia 21 de maio para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Além do transplante, Faustão também foi submetido a um retransplante renal, que foi planejado há um ano, e realizado nesta quinta-feira. O apresentador está afastado da televisão desde maio de 2023, quando encerrou seu programa, o “Faustão na Band”.

Após a internação, o filho do apresentador, João Silva, optou por cancelar um evento em comemoração a sua estreia no SBT nesta quinta-feira (7). O anúncio da equipe do jovem diz que a mudança de data aconteceu por “razões pessoais”.

Nomes como Ratinho, Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy Lima, Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, César Filho e Tom Cavalcante estavam na lista de confirmados. Em suposto aviso enviado aos convidados, João Silva teria agradecido e informado que uma nova data será anunciada em breve.

Desde de 2023, o apresentador vem enfrentando complicações de saúde e se afastou do olhar da mídia. Em agosto daquele ano, Faustão passou por um transplante de coração. Meses depois, em fevereiro de 2024, ainda em recuperação, ele precisou ser submetido a um transplante de rim, que já estava comprometido antes do primeiro procedimento.

Ele vem mantendo cuidados contínuos, alternando tratamentos em casa e no hospital. No início de 2025, Faustão passou por uma nova internação, também para tratar uma infecção. Na época, a esposa dele, Luciana Cardoso, confirmou a situação à imprensa, mas teve alta dois dias depois.

Apesar do afastamento, os filhos de Faustão sempre expressam em entrevistas o quanto o apresentador continua presente para a família e cercado de atenção e afeto.

Desde então, Faustão se mantém recluso, sem receber muitas visitas — como costumava fazer — e tendo acompanhamento médico contínuo em casa. Anteriormente, em entrevista ao Terra, João Silva chegou a comentar que o pai estava se cuidando e se dedicando esporadicamente aos exercícios físicos.

Inclusive, a esposa dele disse que o comunicador segue atento aos cuidados com a saúde. “Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia”, disse ela.

 

 

