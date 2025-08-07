Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

A iniciativa integra a Operação Inverno 2025 Foto: Alex Rocha/PMPA A iniciativa integra a Operação Inverno 2025. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Entre os dias 19 de junho e 6 de agosto, o programa Transporte Solidário deslocou gratuitamente 6.074 pessoas em situação de rua em 186 viagens realizadas em Porto Alegre.

Duas linhas foram implantadas: uma com origem no abrigo do Ginásio do Demhab e outra com saída do abrigo da Comendador Azevedo, 264. A iniciativa integra a Operação Inverno 2025 e tem como foco o atendimento a pessoas em situação de rua ou em abrigos temporários, permitindo o acesso seguro a serviços essenciais, como Centros Pop, albergues e abrigos emergenciais.

“O Transporte Solidário tem sido essencial para garantir acesso a serviços e proteção a quem mais precisa durante o inverno”, afirma o secretário municipal de Assistência Social, Matheus Xavier.

Na semana mais recente, de 31 de julho a 6 de agosto, foram realizadas 28 viagens, com atendimento a 1.061 passageiros – média de 38 pessoas por trajeto.

As duas linhas apresentaram desempenhos distintos:

– A linha solidária 1 (Abrigo do Demhab) transportou 408 passageiros em 14 viagens, com média de 29 usuários por trajeto;

– Já a linha solidária 2 (Abrigo da Comendador Azevedo) atendeu 653 pessoas, também em 14 viagens, com média de 47 passageiros por percurso.

O pico de demanda foi registrado entre 24 e 30 de julho, quando 1.128 pessoas foram transportadas, também em 28 viagens, com média de 40 passageiros por itinerário.

