Quinta-feira, 07 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025
A iniciativa integra a Operação Inverno 2025Foto: Alex Rocha/PMPA
Entre os dias 19 de junho e 6 de agosto, o programa Transporte Solidário deslocou gratuitamente 6.074 pessoas em situação de rua em 186 viagens realizadas em Porto Alegre.
Duas linhas foram implantadas: uma com origem no abrigo do Ginásio do Demhab e outra com saída do abrigo da Comendador Azevedo, 264. A iniciativa integra a Operação Inverno 2025 e tem como foco o atendimento a pessoas em situação de rua ou em abrigos temporários, permitindo o acesso seguro a serviços essenciais, como Centros Pop, albergues e abrigos emergenciais.
“O Transporte Solidário tem sido essencial para garantir acesso a serviços e proteção a quem mais precisa durante o inverno”, afirma o secretário municipal de Assistência Social, Matheus Xavier.
Na semana mais recente, de 31 de julho a 6 de agosto, foram realizadas 28 viagens, com atendimento a 1.061 passageiros – média de 38 pessoas por trajeto.
As duas linhas apresentaram desempenhos distintos:
– A linha solidária 1 (Abrigo do Demhab) transportou 408 passageiros em 14 viagens, com média de 29 usuários por trajeto;
– Já a linha solidária 2 (Abrigo da Comendador Azevedo) atendeu 653 pessoas, também em 14 viagens, com média de 47 passageiros por percurso.
O pico de demanda foi registrado entre 24 e 30 de julho, quando 1.128 pessoas foram transportadas, também em 28 viagens, com média de 40 passageiros por itinerário.