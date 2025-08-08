Economia Plano de contingência ao tarifaço deve ser anunciado até terça, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Alckmin afirmou que será instituído um parâmetro para avaliar os efeitos das tarifas sobre cada setor da economia Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil

O plano de contingência para ajudar os setores afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos deve ser anunciado até terça-feira (12), disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Segundo ele, haverá uma “régua” para considerar a variação de exportações dentro de um mesmo setor para tornar o socorro mais preciso. “Ele [o plano de contingência] foi apresentado ao presidente Lula, que terminou o trabalho [de leitura]. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado, provavelmente na segunda ou terça-feira”, disse Alckmin ao conceder entrevista na quinta-feira (7) no estacionamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em Brasília.

De acordo com Alckmin, o plano de contingência buscará ajudar as empresas mais afetadas pela imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump.

O vice-presidente afirmou que será instituído um parâmetro para avaliar os efeitos das tarifas sobre cada setor da economia, baseado no grau de exportações para os Estados Unidos. “Há setores em que mais de 90% [da produção] vai para o mercado interno, com exportações de 5%, no máximo 10%. E tem setores em que metade do que se produz é para exportar. E tem setores que exportam mais da metade para os Estados Unidos. Então, foram muito expostos, estão muito expostos”, declarou.

Citando o setor de pescados, Alckmin disse que o plano pretende diferenciar os produtos com maior ou menor exposição ao mercado americano. “Às vezes, dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais e menos”, destacou. “No caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação”, acrescentou.

