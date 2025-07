Rio Grande do Sul Após término do foco de gripe aviária, zoológico de Sapucaia do Sul reabre nesta quinta-feira ao público

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Ao todo, 168 aves silvestres de 11 espécies morreram em decorrência da doença. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/Arquivo Ao todo, 168 aves silvestres de 11 espécies morreram em decorrência da doença. (Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini / Arquivo) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini/Arquivo

O Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre será reaberto ao público nesta quinta-feira (31), com ingresso gratuito para pedestres, automóveis e motocicletas. A retomada das visitações ocorre depois do encerramento oficial do foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP). O parque está sem receber visitantes desde 12 de maio, de forma preventiva – a primeira confirmação oficial de gripe aviária se deu três dias depois. Ao todo, 168 aves silvestres de 11 espécies morreram no período.

Durante o foco da doença, o parque teve sua rotina adaptada para reforçar as medidas de biossegurança. O acesso esteve restrito às equipes técnicas, com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), barreiras sanitárias e rotinas rigorosas de desinfecção.

Atualmente o zoo abriga mais de mil animais de cerca de 130 espécies silvestres e domésticas – dentre répteis, aves e mamíferos. Segundo a diretora de Biodiversidade da instituição, Cátia Viviane Gonçalves, os protocolos aplicados a um zoológico são diferentes daqueles utilizados em granjas comerciais.

O zoológico operou com restrições à movimentação de aves como medida preventiva para conter a disseminação do vírus entre os animais.

