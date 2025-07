Porto Alegre Porto Alegre: Operação Inverno completa dois meses com alta na ocupação dos abrigos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

A Operação Inverno 2025 completou dois meses com alta na utilização dos abrigos e albergues, por parte de pessoas em situação de rua, da rede disponibilizada pela prefeitura Porto Alegre. Desde o início das ações, em 29 de maio, a média soma 406 pessoas por noite, para um total de 520 vagas em regime ampliado, das 19h às 9h.

No dia 28 de julho, a rede registrou seu pico de acolhimentos, com 465 pessoas. As noites de 27 e 25 de julho também apresentaram demanda acentuada, com 461 e 458 acolhidos, respectivamente.

O aumento na procura pelos abrigos é reflexo de diversos fatores, como redução das temperaturas; maior utilização do Transporte Solidário (que registra quase 4 mil passageiros após pouco mais de um mês de atividades); intensificação das rondas noturnas das equipes da abordagem social; e crescimento na procura espontânea.

As vagas estão distribuídas entre os abrigos do Demhab (rua Conde D´Eu, 66, bairro Santana); da Comendador Azevedo, 264, no bairro Floresta, onde funciona temporariamente o albergue Acolher 1; além do Acolher 2, no bairro Santa Maria Goretti; e o albergue Dias da Cruz, no bairro Azenha.

Em todos os locais, o acesso é espontâneo. Muitos dos acolhidos têm utilizado o Transporte Solidário, que garante o deslocamento entre os pontos de acolhimento noturno e os Centros de Referência da Assistência Social (Centros Pop).

“A Operação Inverno 2025 reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Alegre com a proteção social e a garantia de direitos durante os meses mais críticos do ano. O aumento na ocupação dos abrigos reflete não apenas a queda nas temperaturas, mas também a confiança da população em situação de rua nos serviços oferecidos”, ressalta o secretário municipal de Assistência Social, Matheus Xavier.

Em cinco semanas, o serviço já realizou mais de 100 viagens, atendendo quase 4 mil passageiros. A iniciativa é fruto de parceria entre as secretarias de Assistência Social e de Mobilidade Urbana com apoio das empresas de ônibus da capital.

O município também tem promovido ações de reintegração familiar e habitacional. Por meio do Auxílio-Viagem, cerca de 100 pessoas já retornaram às suas cidades de origem neste ano, com apoio da prefeitura.

Já o Auxílio-Moradia foi ampliado significativamente: passou de 86 para 530 beneficiários em 2025, com repasse mensal de R$ 700 por até 24 meses, possibilitando que famílias deixem as ruas e acessem moradias temporárias.

Estão previstas, ainda quatro novas casas de passagem nos próximos meses, somando 200 vagas adicionais, sendo 50 específicas para famílias e imigrantes.

Abrigos emergenciais da Operação Inverno

– Ginásio do Demhab

– Rua Conde D’Eu, 66 – Santana

– Das 19h às 9h

– Capacidade: 120 vagas

– Serviços: higiene, jantar, café da manhã, espaço pet, guarda-volumes, atendimento técnico e abordagem social;

– Todas as sextas-feiras, às 20h, equipe do Sine Municipal realiza ações de empregabilidade e impressão de documentos;

– Atendimento de inclusão e direitos humanos com equipes da SMIDH.

– Abrigo 2 – rua Comendador Azevedo, 264 – 4º Distrito

– Das 19h às 9h

– Capacidade: 225 vagas (inclui o Albergue Acolher 1)

– Serviços: higiene, jantar, café da manhã, espaço pet, guarda-volumes, atendimento técnico e abordagem social;

– Albergues com acesso espontâneo (175 vagas)

– Diariamente, das 19h às 7h

– Serviços: dormitório, alimentação e higiene

Albergue Dias da Cruz – avenida Azenha, 366 – Azenha;

Albergue Acolher II – rua Morretes, 345 – Santa Maria Goretti

Transporte Solidário

Criado em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana e empresas de ônibus da capital, facilita o deslocamento de pessoas abrigadas até os serviços de assistência social.

Linha 1: Ginásio Demhab ↔ Centro POP 1

– Ida: 7h30/8h Volta: 17h

Linha 2: Comendador Azevedo e Acolher 2 ↔ Centros POP 2 e 3

– Ida: 7h/8h Volta: 17h.

