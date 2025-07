Porto Alegre Prossegue na Zona Norte de Porto Alegre a reabertura de uma das comportas do sistema contra enchentes

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Trânsito de veículos no local deve estar liberado até o fim de semana. (Foto: Aristoteles Junior/PMPA)

Interrompida desde a cheia de junho no Guaíba, a comporta nº 12 do sistema de proteção contra enchentes na Zona Norte de Porto Alegre deve ser reaberta até o fim de semana, permitindo o pleno trânsito de veículos no local. A estrutura – que contecta a rua Voluntários da Pátria à avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairú – teve sua reabertura iniciada na terça-feira (29).

O desbloqueio da passagem possibilitará aos veículos que circulam a partir da ponte do Guaíba, pela rua Voluntários da Pátria, o “Acesso 1” para que atravessem sob Castelo Branco e prossigam rumo ao Centro. Esse trecho também é uma opção para o ingresso nas marinas da orla e no Centro de Treinamento do Grêmio, na avenida João Moreira Maciel, ou então para quem vai em direção a Canoas (Região Metropolitana) através da avenida Guilherme Shell.

Já para os condutores que trafegam pela rodovia federal BR-290 (Freeway) no sentido Litoral-Capital, ou que saem da avenida João Moreira Maciel a partir de Canoas, a retomada permitirá alcançar a Voluntários da Pátria sem a necessidade de ir até a área central de Porto Alegre para fazer o retorno.

Improviso emergencial

Como a obra de substituição da comporta está em andamento, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) optou por proteger a passagem de forma emergencial quando o Guaíba alcançou níveis preocupantes, no mês passado. A solução encontrada foi improvisar uma espécie de dique com argila compactada em camadas sobre “bags” (sacos com areia e argila, cada qual pesando 1 tonelada) e pedras-rachão.

Esses materiais são agora retirados por equipes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). “A desmobilização, gradual permite a total retomada da mobilidade na região”, ressalta o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone:

Sistema em reformulação

– Ao todo, sete comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre estão em obras, mediante investimento municipal de R$ 11 milhões. Destas, cinco serão extintas, por meio da construção de barreiras em concreto armado (passagens 8, 9, 10, 13 e 14).

– Já os portões 11 e 12 serão substituídos por novas estruturas, especialmente projetadas para atender às necessidades geográficas da região, onde há influência do rio Jacuí.

– A previsão é de que as obras de fechamento definitivo sejam concluídas até dezembro, enquanto a substituição das demais comportas deve se estender até o primeiro trimestre do ano que vem.

(Marcello Campos)

