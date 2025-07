Porto Alegre Líder criminoso envolvido em confronto de facções é preso na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Homem portava arma com numeração raspada e multiplicador de disparos. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na Zona Norte de Porto Alegre, a Polícia Civil acabou capturando um dos principais responsáveis por conflito entre facções criminosas na capital gaúcha. Ele foi flagrado portando arma-de-fogo com numeração raspada e carregador que ampliar o número de tiros consecutivos.

A prisão foi realizada no bairro Vila Ipiranga por agentes da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP). De acordo com a corporação, o indivíduo exerce papel de grande relevância dentro de sua organização, sendo apontado como pivô de uma guerra responsável por ao menos quatro execuções, incluindo um triplo homicídio cometido no dia 22 de julho.

Em outro endereço vinculado ao mesmo alvo, em Alvorada (Região Metropolitana), uma mulher foi presa armazenando significativa quantidade de entorpecente não detalhado pela Polícia Civil. O produto já estava fracionado e embalada para venda.

“A ação representa um avanço expressivo nas investigações conduzidas pela 5ªDPHPP e reforça o compromisso da Polícia Civil no enfrentamento direto à criminalidade organizada”, ressalta o delegado Mario Souza, titular do DHPP. “Trata-se de uma ofensiva fundamental para paralisar o conflito deflagrado na Zona Norte e, com agilidade, responsabilizar os envolvidos”.

A corporação ressalta que esse e outros tipos de crimes podem ser denunciados de forma anônima, com garantia de sigilo ao informante. O telefone é 0-800-642-0121. Mais informações estão disponíveis por meio do site pc.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

