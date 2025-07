Economia Aumento do aluguel ultrapassa 60% em bairros nobres de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A maior valorização foi registrada no bairro Chácara das Pedras Foto: Divulgação A maior valorização foi registrada no bairro Chácara das Pedras. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aumento do aluguel de residências ultrapassou 60% em bairros nobres de Porto Alegre no segundo trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2024. A maior valorização foi registrada no Chácara das Pedras, onde o tíquete médio subiu 66%, alcançando R$ 9.164.

Em seguida, aparecem Moinhos de Vento (48%, com média de R$ 7.161), Floresta (39,6%, com média de R$ 3.465), Três Figueiras (34,9%, com média de R$ 9.865) e Cavalhada (33,7%, com média de R$ 2.157).

Os dados são de um levantamento feito pela Loft. “O movimento de valorização mostra que há bairros com forte apelo para quem busca alugar, especialmente em regiões consolidadas e com infraestrutura completa”, afirmou o gerente de dados da empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, Fábio Takahashi. “Chácara das Pedras, por exemplo, combina acesso facilitado com imóveis amplos e condomínios modernos”, explicou.

A média geral dos valores anunciados para aluguel na Capital gaúcha chegou a R$ 3.815 no segundo trimestre, uma alta de 21,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. “Esse ritmo de valorização reforça a tendência de alta na procura por locação, motivada por fatores como maior custo do crédito imobiliário e escassez de imóveis disponíveis”, disse Takahashi.

O levantamento também identificou os bairros com os aluguéis mais altos em valores absolutos. Três Figueiras lidera o ranking, com tíquete médio de R$ 9.865, seguido por Chácara das Pedras (R$ 9.164), Jardim Europa (R$ 8.955) e Bela Vista (R$ 7.973). “Essas regiões são reconhecidas pelo padrão elevado de moradia, com apartamentos espaçosos, segurança e serviços próximos, o que sustenta preços mais altos”, explicou Takahashi.

O levantamento da Loft considera os preços anunciados de imóveis residenciais para locação nas principais plataformas digitais de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/aumento-do-aluguel-ultrapassa-60-em-bairros-nobres-de-porto-alegre/

Aumento do aluguel ultrapassa 60% em bairros nobres de Porto Alegre

2025-07-31