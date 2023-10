Rio Grande do Sul Após um crescimento de 2,3% da economia gaúcha no segundo trimestre, o governo do Estado considera o cenário “desafiador” para os próximos meses

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A agropecuária, que cresceu de forma expressiva no primeiro semestre, tem menos destaque nesta segunda metade do ano. (Foto: José Schafer/Emater-Ascar)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma alta de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul durante o período de abril a junho, o governo gaúcho considera “desafiadoras” as perspectivas para a economia do Estado nos próximos meses. É o que aponta o mais recente relatório da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), divulgado nessa sexta-feira (20).

A agropecuária, que cresceu de forma expressiva no primeiro semestre, tem menos destaque nesta segunda metade de 2023. Além disso, a estimativa para o trigo (principal cultura do período) é de uma produção menor que a do ano passado.

O boletim também aplica o adjetivo “desafiador” ao cenário da indústria de transformação, principal segmento industrial do Rio Grande do Sul: o índice de confiança dos empresários ainda indica pessimismo.

Já no setor de serviços, a tendência é de crescimento: o acumulado de janeiro a julho mostra expansão em todas as atividades do segmento, com desempenho geral de 7,2%. As maiores altas foram registradas nas áreas de transportes (10,4%), informação e comunicação (9,2%) e serviços prestados a famílias (5,3%).

A questão climática é outro ponto de atenção para os próximos meses, conforme o documento elaborado pelos pesquisadores Martinho Lazzari e Tomás Torezani, do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria. Eles pontuam:

“Além da tragédia humana, o excesso de chuvas teve consequências econômicas severas. A principal é a destruição de capital produtivo, com efeitos diretos na produção em municípios do Vale do Taquari. Dentre as consequências com potencial impacto negativo estão problemas logísticos em pontes e trechos de rodovias, bem como prejuízos à colheita de trigo e ao plantio das culturas de verão, principalmente arroz, milho e soja.”

Cenário externo

Em relação à economia mundial, o intervalo de abril e a junho foi de expansão nos Estados Unidos em relação ao trimestre anterior, com crescimento de 0,5% do PIB. Já a zona do Euro apresentou leve aumento de 0,1%, atribuído ao investimento e consumo.

A economia chinesa, por outro lado, sofreu desaceleração: de 2,2% entre janeiro e março, passou a 0,8% nos três meses seguintes. A baixa se deu em virtude da fragilidade da recuperação da demanda.

Na mesma base cronológica, a economia brasileira apresentou expansão de 0,9%. Houve crescimento da indústria (0,9%) e serviços (0,6%), mas a agropecuária enfrentou retração (-0,9%). O nível do PIB se encontra em patamar 7,4% superior ao do quarto trimestre de 2019, imediatamente anterior ao da chegada da pandemia.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/apos-um-crescimento-de-23-da-economia-gaucha-no-segundo-trimestre-o-governo-do-estado-considera-o-cenario-desafiador-para-os-proximos-meses/

Após um crescimento de 2,3% da economia gaúcha no segundo trimestre, o governo do Estado considera o cenário “desafiador” para os próximos meses

2023-10-20