Porto Alegre Na Zona Norte de Porto Alegre, a “Oktoberfest do 4º Distrito” é adiada para 21 de outubro

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2023

Medida foi motivada pela previsão de chuva neste sábado. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Marcada inicialmente para a tarde deste sábado (7), a “Oktoberfest do 4º Distrito”, na Zona Norte de Porto Alegre, foi adiada para 21 de outubro pela pela empresa Quarto Poa, realizadora do evento em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). O motivo é a previsão de chuva para o fim de semana.

A tradicional festa alemã será realizada de forma simultânea em seis bares. O roteiro está inserido em uma área que compreende ruas dos bairros Floresta, Navegantes, Humaitá, Farrapos e São Geraldo.

Além da gastronomia típica e mais de 100 torneiras de cerveja, estão previstos shows de bandas típicas de inspiração germânica. Todas as atividades têm entrada franca, ficando por conta do público o pagamento pelos produtos consumidos.

Determinados trechos da região terão acesso limitado a pedestres durante as festas. É o caso das ruas Moura de Azevedo (entre avenida Voluntários da Pátria e Santos Dumont), Conselheiro Travassos (da avenida São Pedro até a Rua do Parque) e Conselheiro Camargo (entre o Beco do Agulha e a avenida São Pedro).

Já as edições da Oktoberfest na orla do Guaíba (dias 21 e 22) e no Barco Cisne Branco (28) estão mantidas, desde que as condições climáticas colaborem. A primeira será realizada próximo ao Gasômetro, na faixa das 16h às 21h, ao passo que a segunda começará às 18h na embarcação turística, com uma festa-passeio prosseguindo até as 22h.

Referência

Conforme a edição de 2022 do “Anuário da Cerveja” (publicação do Ministério da Agricultura e Pecuária), Porto Alegre é a segunda cidade com maior quantidade de produtos de cervejarias registrados no Brasil. São 1.805 itens, o que representa 28% de todas as marcas da bebida no Rio Grande do Sul.

Cada empreendimento possui, em média, 43 tipos da bebida. Ao todo, são 55 locais de fabricação. O segmento emprega 361 trabalhadores formais, de acordo com estatística da prefeitura. Secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Evangelista Tavares ressalta:

“A Capital também é a segunda cidade com mais cervejarias no país. Potencializar o empreendedorismo neste segmento é uma forma de fortalecer o setor, gerar empregos e riquezas para os bairros”.

Cronograma

– 7 de outubro, a partir das 14h: “Oktoberfest do 4º Distrito”.

– 21 e 22 de outubro, das 16h às 21h: “Oktoberfest na Orla 1 do Guaíba”.

– 28 de outubro, das 18h às 22h: “2ª Oktoberfest flutuante no Cisne Branco”.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/na-zona-norte-de-porto-alegre-a-oktoberfest-do-4o-distrito-e-adiada-para-21-de-outubro/

2023-10-06