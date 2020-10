Porto Alegre Após um novo recorde de passageiros, a oferta de viagens de ônibus foi ampliada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Detalhes podem ser acessados no site da EPTC e no aplicativo do Tri. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

Nesta sexta-feira (30), a prefeitura de Porto Alegre colocou em prática uma nova etapa no processo de ampliação de viagens nos ônibus do transporte coletivo. A medida tem por finalidade atender a um aumento que já era esperado na demanda, segundo a administração municipal, no âmbito da retomada de atividades e derrubada de restrições no âmbito do combate ao coronavírus.

As tabelas estão atualizadas no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) – www.eptc.com.br. Já a localização dos ônibus em tempo real, o tempo de demora para a linha chegar à parada e características do veículo podem ser acessados na função GPS do aplicativo Tri.

Segundo a EPTC, na quarta-feira (28) foi registrado o maior contingente transportado no sistema desde o início da pandemia, em março, com 16 mil passageiros a mais que a média verificada em dias úteis na semana anterior.

A demanda, que chegou a 41 mil em 12 julho (um domingo), registrou agora um recorde de 375.518 passageiros em um só dia, o que representa 45,6% do que era transportado em um dia útil antes da pandemia.

“Equipes analisam diariamente a oferta e demanda para realizar os ajustes de oferta pontualmente, o que garante o aumento racional dos horários das viagens onde existe necessidade no momento”, ressalta a prefeitura.

Linhas contempladas

– 436 Jardim Ipe;

– 525 Rio Branco / Anita / Iguatemi;

– 2572 Azurenha / Azenha / Cascatinha e 2573 Azurenha / Cascatinha / Azenha;

– 6101 Minuano / Lindoia;

– B25 A. Feijó/Humaita;

– B51 Parque / Postão IAPI / Hospital Conceição;

– 188 Assunção;

– 244 Santa Teresa e 2441 Santa Teresa Via Mariano de Matos;

– Linhas 253 e 2531 Renascença;

– Linha 2541 Embratel / Canudos / Cascatinha;

– Linha 272 Moradas da Hípica;

– Linhas 274 Gloria / Azenha / Cascatinha e 2741 Gloria / Cascatinha / Azenha;

– Linha 283 Ipanema / Cavalhada;

– Linha A87 Alimentadora Moradas da Hípica / Costa Gama.

(Marcello Campos)

