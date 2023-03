Grêmio Após uma artroscopia, Geromel volta realizar atividades de corrida no campo

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

O defensor apresentou o problema durante um treinamento em janeiro Foto: Reprodução O defensor apresentou o problema durante um treinamento em janeiro (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informou nesta terça-feira (7) que, após oito semanas da artroscopia que corrigiu lesão meniscal no joelho esquerdo, o zagueiro Pedro Geromel iniciou atividades de corrida no campo sob supervisão dos fisioterapeutas e evolui dentro do cronograma de recuperação.

Em janeiro, o defensor apresentou o problema durante um exercício. Na ocasião, precisou ser amparado pelos companheiros para deixar o campo do Centro de Treinamentos Luiz Carvalho.

O ídolo gremista, com 37 anos, tem contrato com o Grêmio até o final da temporada de 2023. O zagueiro avalia se este será o seu último ano no clube. A ideia do jogador é se aposentar em Porto Alegre.

Após uma artroscopia, Geromel volta realizar atividades de corrida no campo