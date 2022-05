Porto Alegre Vazamento de gás provoca bloqueio de avenida no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Agentes da EPTC liberaram o trânsito na avenida Desembargador André da Rocha por volta das 3h desta segunda Foto: EPTC/Divulgação Agentes da EPTC liberaram o trânsito na avenida Desembargador André da Rocha por volta das 3h desta segunda. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

Um vazamento de gás provocou o bloqueio do trânsito na avenida Desembargador André da Rocha, no Centro de Porto Alegre, na madrugada desta segunda-feira (16). Assustados, dezenas de moradores deixaram as suas residências em meio ao frio que atingia a cidade.

A Sulgás, a Defesa Civil e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) atenderam a ocorrência. O cheiro forte de gás, que pode ter sido causado pelo furto de uma tubulação, foi sentido depois que os moradores da região ouviram um estrondo.

Após o fim do vazamento, o trânsito na avenida foi liberado por volta das 3h, e as pessoas voltaram para as suas casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

