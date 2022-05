Política Eleições 2022: saiba quem pode ser candidato no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Os candidatos precisam ter nacionalidade brasileira e estar filiados a um partido político Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil Os candidatos precisam ter nacionalidade brasileira e estar filiados a um partido político. (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil) Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Em outubro, os brasileiros voltarão às urnas para eleger o presidente da República, deputados federais, estaduais e distritais, senadores e governadores. Os cidadãos que pretendem disputar os cargos eletivos devem se enquadrar nas regras estabelecidas pela Constituição e pela legislação eleitoral.

Para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral, os candidatos precisam ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos e ter domicílio eleitoral no local do cargo que disputarão um ano antes do pleito, estando filiados a um partido político pelo menos seis meses antes das eleições.

Os candidatos para os cargos de presidente da República, vice-presidente e senador devem ter pelo menos 35 anos de idade na data da posse. Para os cargos de governador e vice, a idade mínima é de 30 anos. Já quem vai concorrer a deputado federal, estadual ou distrital precisa ter, no mínimo, 21 anos.

A Lei da Ficha Limpa também deve ser observada para quem pretende disputar o pleito. A norma entrou em vigor em 2010 para barrar as candidaturas de condenados por órgãos colegiados por oito anos.

O primeiro turno das eleições será realizado em 2 de outubro, e o segundo, onde houver necessidade, no dia 30 do mesmo mês.

