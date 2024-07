Política Após visitar a Serra Gaúcha, Bolsonaro cumpre agenda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2024

Bolsonaro foi recebido por apoiadores e se reuniu com pré-candidatos do PL Foto: Reprodução/Redes sociais Bolsonaro foi recebido por apoiadores e se reuniu com pré-candidatos do PL. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Após participar na Serra Gaúcha e em outras regiões do Estado de atos em apoio a pré-candidatos do PL nas eleições deste ano, na quinta-feira (25), o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda em Porto Alegre nesta sexta (26).

Pela manhã, ele visita a Rede Pampa, onde concede entrevistas a veículos do grupo de comunicação. O ex-presidente é o convidado do programa “Pampa Debates” desta sexta, na TV Pampa, comandado por Paulo Sérgio Pinto, que vai ao ar às 17h45min.

À noite, Bolsonaro participa da convenção do PL na Casa do Gaúcho. Para a disputa das eleições na Capital, o partido indicou a veterinária e tenente-coronel do Exército Betina Worm como candidata a vice do prefeito Sebastião Melo (MDB), que tentará a reeleição. A candidatura de Betina será homologada na convenção da sigla.

Na quinta-feira, em Caxias do Sul, Bolsonaro foi recebido por milhares de apoiadores. Ele participou de uma motociata e de um ato em apoio ao pré-candidato à prefeitura do PL Maurício Scalco.

Depois, o ex-presidente seguiu para Farroupilha, onde se encontrou com o prefeito Fabiano Feltrin (PL).

Em sua passagem pelo Estado, Bolsonaro também esteve em Osório, São Leopoldo, Teutônia e Santa Cruz.

2024-07-26