Por Flavio Pereira | 11 de junho de 2024

Presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, deputado Gustavo Victorino acompanhou visita técnica ao aeroporto Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A retomada das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho depende apenas do Governo Federal. A avaliação é do presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, deputado Gustavo Victorino, que, em visita ao local, recebeu a informação dos técnicos da Fraport, a concessionária do aeroporto, de que a retomada das operações depende dos investimentos do Governo Federal.

Victorino acompanhou a visita técnica da Frente Parlamentar da Aviação Regional com a CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal, e o vice- presidente de Operações da empresa, Edgar Nogueira.

No local, o grupo visitou as instalações internas e a pista de pouso e decolagem, que concentra o maior prazo para recuperação do sistema de inteligência e logística. A estimativa é de aproximadamente 45 dias na realização dos testes para dar segurança na operacionalização da pista.

Responsabilidade pelos investimentos de recuperação é do Governo Federal

A diretoria da Fraport deixou claro que a responsabilidade contratual de investimentos para a recuperação da pista é do Governo Federal, que até o momento não disponibilizou nem recursos nem trabalhadores para a obra, enquanto a concessionária conta com cerca de 200 pessoas trabalhando na limpeza e recuperação do que é possível.

“Tecnicamente, está claro que o Aeroporto Internacional Salgado Filho pode reabrir bem antes do mês de dezembro, o que nos preocupa é a falta de responsabilidade da União para essa retomada da nossa economia”, pontuou o parlamentar.

