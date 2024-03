Inter Após vitória contra o Juventude, equipe do Inter inicia preparação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 4 de março de 2024

A equipe do Inter se reapresentou na manhã dessa segunda-feira (4) no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após vencer o Juventude por 2 a 1 no último sábado (2), no estádio Alfredo Jaconi, a equipe do Inter se reapresentou na manhã dessa segunda-feira (4), no CT Parque Gigante, e deu início aos trabalhos para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O treinador Eduardo Coudet tem a semana cheia pela frente para preparar o time para o duelo com o São Luiz.

Com oito vitórias seguidas e a liderança da primeira fase do Gauchão, o Colorado tem a vantagem de decidir em casa contra o São Luiz. O confronto será decidido em jogo único no próximo sábado (9), às 16h30min, no estádio Beira-Rio. Passando de fase, o Inter terá pela frente o Guarany de Bagé ou o Juventude.

Por ter encerrado a fase na liderança, com 28 pontos, o Inter também tem a vantagem de jogar por um empate. Foram nove vitórias (8 consecutivas), um empate e uma derrota.

No treinamento dessa segunda, a equipe treinou forte no gramado do CT. Quem iniciou o jogo contra o time de Caxias do Sul, realizou a primeira parte do trabalho com bola e depois uma atividade física complementar. O restante do elenco fez exercícios técnicos de posse de bola, cruzamento e finalizações.

Os comandados do treinador Eduardo Coudet voltam a treinar na manhã desta terça-feira (5), dando sequência na preparação para os próximos compromissos do Gauchão e da Copa do Brasil.

Borré

Em outra frente, o Inter anunciou que o atacante colombiano Rafael Santos Borré desembarcará na tarde desta terça-feira (5) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

“O Sport Club Internacional comunica que está acertando com o Werder Bremen e o Eintracht Frankfurt a liberação antecipada do atacante Rafael Santos Borré. Os clubes alemães permitiram que o jogador pudesse viajar para Porto Alegre, buscando acelerar a sua regularização e a consequente finalização dos procedimentos legais e administrativos”, afirmou o Colorado.

