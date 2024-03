Inter Inter construirá novas churrasqueiras e banheiros no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

O clube ficará responsável por cuidar do novo espaço por dois anos Foto: Divulgação

O Inter formalizou à prefeitura de Porto Alegre um projeto para a construção de novas churrasqueiras e banheiros no Parque Marinha do Brasil.

“Em dias de jogos, os torcedores montam churrasqueiras irregulares no parque. Para solucionar o problema e embelezar o espaço, o Inter apresentou projeto executivo à prefeitura para a doação e preencheu os requisitos necessários. Essas iniciativas são muito bem-vindas, pois tornam nossos parques mais qualificados e agradáveis para que a população possa usufruir”, disse a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

O extrato do termo de doação foi publicado no Diário Oficial do Município de segunda-feira (4). Os equipamentos serão construídos na parte sul da área verde do parque. O clube ficará responsável por cuidar do novo espaço por dois anos.

Serão construídas 20 churrasqueiras – seis cobertas e 14 descobertas – e um módulo de banheiros, com um sanitário masculino com quatro cabines, um sanitário feminino com quatro cabines e dois sanitários para pessoas com deficiência: um masculino e um feminino.

2024-03-05