Polícia Rio Grande do Sul encerra fevereiro sem nenhum latrocínio e com queda nos homicídios

Por Redação O Sul | 5 de março de 2024

Os homicídios caíram 7% no segundo mês de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. Foto: Divulgação/SSP

Pela primeira vez na série histórica, o Rio Grande do Sul encerrou o mês de fevereiro sem nenhum registro de latrocínio (roubo seguido de morte). No mesmo período do ano passado, haviam sido contabilizadas sete ocorrências desse tipo de crime.

Já os homicídios caíram 7% no segundo mês de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, passando de 163 casos para 151. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (5) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.

“Tivemos uma resposta rápida das forças de segurança para retomar a queda nos crimes contra a vida. As ações da Brigada Militar e da Polícia Civil foram efetivas para a redução dos crimes violentos no Estado”, afirmou o titular da pasta, Sandro Caron.

Os feminicídios não tiveram variação em fevereiro, quando foram contabilizados seis casos, o mesmo número do ano anterior.

Roubos

Pelo sexto mês consecutivo, os roubos a pedestres tiveram o menor total da série histórica em comparação a qualquer outro mês, com 1.236 casos em fevereiro. A queda recorde vem ocorrendo desde setembro de 2023. Em relação a fevereiro de 2023, quando foram registrados mais de 2.000 casos, a redução é de 43%.

Os roubos de veículos apresentaram o menor número de ocorrências da série histórica para fevereiro. Foram 271 casos no mês, uma redução de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Abigeato

As ocorrências de abigeato tiveram em fevereiro redução de 43% em comparação ao mesmo período do ano anterior, com 217 ocorrências.

