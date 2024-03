Inter Após vitória contra o São Luiz, Inter vai encarar o Juventude nas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

O Colorado venceu o São Luiz por 3 a 0 no último sábado (9), em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após vencer o São Luiz por 3 a 0 no último sábado (9), em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Inter avançou para a próxima fase. Os gols da partida disputada no Beira-Rio foram marcados por Valencia, Igor Gomes e Maurício. Nas semifinais, o Colorado encara o Juventude, que goleou o Guarany por 4 a 0. As datas ainda serão definidas pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

A próxima fase será disputada em confrontos de ida e volta. Caso haja empate no placar agregado, a decisão da vaga na final será nos pênaltis. Pelo fato de o Inter ter tido a melhor campanha, a segunda partida será disputada no Beira-Rio.

Já pela Copa do Brasil, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (13) em busca de vaga na terceira fase. A partida contra o Nova Iguaçu está marcada para as 20h na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Após ter vencido o ASA-AL por 2 a 0, também como visitante, o clube gaúcho precisará da vitória no Distrito Federal para avançar na competição nacional. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Depois da vitória sobre o São Luiz, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva na Sala de Imprensa do Beira-Rio e celebrou a classificação de sua equipe para a fase semifinal do Gauchão.

“Começamos com muita intensidade, e conseguimos abrir o placar no início. Isso ajudou, depois, a controlar o passar do tempo. Em linhas gerais, acho que fizemos uma boa partida. Sobre o encaixe dos jogadores que estão chegando, temos um grande grupo. Um grande grupo, humano, que imediatamente abraça os que estão chegando. Vamos precisar do grupo todo, e sinto que o grupo todo tem que estar ligado em cada jogo e pronto para competir. Agora, temos que trabalhar, trabalhar e colocar, como sempre falamos, todos no mesmo nível”, afirmou Coudet.

Novos reforços

Os novos reforços do Colorado se mostraram pé-quente na partida de sábado. Minutos antes da vitória que classificou o time de Eduardo Coudet para a semifinal do Gauchão, o atacante Rafael Borré e os meio-campistas Fernando e Thiago Maia foram apresentados para a torcida presente no Beira-Rio.

O trio de contratações subiu ao gramado logo após a conclusão dos trabalhos de aquecimento do grupo colorado. Diante da torcida, cada um teve o nome festejado pelas mais de 40 mil pessoas que marcaram presença no estádio. Borré, Fernando e Thiago ainda receberam de associados do Inter as respectivas camisas com os números 135, 136 e 137 mil, alusivos às recentes marcas registradas pelo quadro social do clube.

