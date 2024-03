Inter No Beira-Rio, Inter faz 3 a 0 no São Luiz e vai para a semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 9 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Colorado não encontrou dificuldades contra o São Luiz de Ijuí. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Colorado não encontrou dificuldades contra o São Luiz de Ijuí. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando no Beira-Rio, o Inter fez 3 a 0 no São Luiz. A partida deste sábado (9) foi válida pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Valencia, Igor Gomes e Maurício. Com a vitória o Colorado avança para a semifinal da competição. Agora, o time de Eduardo Coudet aguarda o vencedor do confronto entre Guarany e Juventude, que se enfrentam às 19h30min, no Estádio Estrela D´alva.

Ficha técnica

– Inter: Anthoni; Bustos; Vitão, Igor Gomes (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes), Bruno Henrique, Mauricio e Wanderson (Hyoran); Alan Patrick (Lucca) e Enner Valencia (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

– São Luiz: Luiz Felipe; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk (Gabriel Morbeck), Dal Pian (Sodré) e Gabriel Davis; Gabriel Pereira (Felipe Baiano), Lucas Souza (Ramires) e Borasi (Vini Peixoto). Técnico: Alessandro Telles.

– Arbitragem: Francisco Soares Dias; auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Otavio Legramanti. VAR: Daniel Nobre Bins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-na-semifinal/

No Beira-Rio, Inter faz 3 a 0 no São Luiz e vai para a semifinal do Gauchão

2024-03-09