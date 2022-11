Esporte Após a vitória contra a Suíça, Seleção Brasileira se reapresenta para enfrentar Camarões na Copa do Mundo

29 de novembro de 2022

Com seis pontos e na primeira colocação, o Brasil precisa do empate para confirmar a liderança Foto: Lucas Figueiredo/CBF Com seis pontos e na primeira colocação, o Brasil precisa do empate para confirmar a liderança (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Após se classificar, a Seleção Brasileira voltou aos treinamentos após a vitória sobre a Suíça por 1 a 0. Nesta terça-feira (29), o elenco brasileiro se reapresentou e iniciou a preparação para a última partida da fase de grupos e decidirá a liderança do grupo G na Copa do Mundo. A partida acontece nesta sexta-feira (02), às 16h, contra Camarões.

A equipe comandada pelo técnico Tite está com seis pontos e na primeira colocação. Já Camarões busca os três pontos e torce por uma derrota ou empate da Suíça para conquistar a sua classificação entre os dois melhores do grupo.

Antes do treinamento desta terça-feira, no Grand Hamad Stadium, o coordenador Juninho Paulista, o preparador de goleiros Taffarel, o assistente técnico César Sampaio e o observador técnico Ricardo Gomes concederam entrevista coletiva. O quarteto falou sobre a experiência no Mundial e relembrou histórias do período em que defendia a amarelinha dentro do campo.

“Eu vejo ele [Alisson] muito ligado, atento ao jogo. Isso é uma forma também de participar. Acompanhar 100% o jogo é um jeito de participar. Temos uma equipe que defende muito bem. Não defendemos só com zagueiro e lateral, mas também com os caras na frente. Quando você não concede nada ao adversário, você mostra a sua força. O Brasil não é só espetáculo. A gente consegue marcar muito forte também. Eu lembro de 1994 que eu trabalhei muito pouco naquela Copa. A gente tinha essa característica”, relembrou Taffarel.

