Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Durante evento no Rio, ministro de Minas e Energias classificou reunião com equipe de Lula como excelente e disse que "erros do passado não devem voltar a ser cometidos"

Depois de participar, nesta terça-feira (29), do 5° Fórum Técnico Pré-Sal Petróleo, que reuniu lideranças do setor de óleo e gás no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, conversou com os jornalistas e falou sobre o andamento da transição de governo.

“A equipe de transição conversou conosco, foi uma excelente reunião, trocamos ideias. Eu acredito que é isso, o ministério está pronto, tá lá pra ajudar e vida que segue”. Durante a entrevista, Adolfo Sachsida repetiu algumas vezes que erros do passado não devem voltar a ser cometidos. E destacou “todo mundo sabe a que eu me referi”.

O ministro completou dizendo o que espera do novo governo. “Vamos dar uma chance ao que está dando certo. Melhores marcos legais, mais segurança jurídica, mais competição e mais investimento privado gerando emprego e renda”.

O ministro de Minas e Energia fez o discurso de abertura do evento promovido pela empresa brasileira de administração de petróleo e gás natural. Ele citou ações realizadas durante o governo Bolsonaro e destacou a exploração da Margem Equatorial que, segundo Sachsida, precisa ser viabilizada.

“A Guiné já explora a margem equatorial. Se nós abrirmos mão dessa riqueza, alguém vai ficar com ela.

Será que não é melhor com todo cuidado, com todo respeito ambiental, com os melhores marcos legais do mundo, termos exploração do petróleo aqui no Brasil gerando emprego, renda, tributos para que a gente possa cada vez mais fortalecer a educação e a saúde públicas?”.

