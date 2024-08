Inter Após vitória do Inter, Roger Machado promete “muito trabalho” e projeta “futuro promissor”

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após o duelo contra o Cruzeiro, Roger Machado analisou o desempenho do time e ressaltou a qualidade do plantel. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Beira-Rio, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Inter, Roger Machado, analisou o desempenho do time, ressaltou a qualidade do plantel, prometeu muito trabalho pela frente e projetou um futuro promissor para o grupo. Com o resultado conquistado no domingo (25), o Colorado subiu para a 11ª posição da tabela, com 28 pontos.

“Acho que nós produzimos um volume importante de jogo, conseguimos neutralizar as principais virtudes do nosso adversário. Conseguimos explorar bons espaços em função de algumas características do modelo, né? Um 4-3-3 muito agressivo, de pressão constante nos zagueiros e no volante centralizado. Se a gente não tomasse as devidas precauções estratégicas que tomamos, devolveríamos a bola para o adversário com mais frequência. Então, acho que fizemos um jogo consistente em quase 100% do tempo. A atuação do nosso adversário, que vem em uma temporada muito boa, com um modelo de jogo bem estabelecido já, valorizou muito esse nosso momento”, afirmou o treinador.

“O torcedor pode esperar muito trabalho. Não posso dizer com precisão o que esse trabalho vai nos dar lá no futuro, mas eu posso ser otimista e dizer que o futuro é promissor. E que com esse elenco, com a qualidade que tem, com todo mundo à disposição, a gente podendo esvaziar o departamento médico, trabalhando dentro da forma em que a gente acredita, os jogadores com imposição física, andando bastante no gramado. Isso tudo dá as alternativas que a gente tem, com características e qualidades diferentes, e nos mostra um horizonte positivo. […] O que dá para prometer para o torcedor é muito trabalho”, disse Roger.

Nesta quarta-feira (28), às 19h30min, o Inter volta a encarar o time mineiro, em Belo Horizonte, em partida atrasada do torneio nacional. Válido pela 5ª rodada, o confronto teve de ser adiado por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-vitoria-do-inter-roger-machado-promete-muito-trabalho-e-projeta-futuro-promissor/

Após vitória do Inter, Roger Machado promete “muito trabalho” e projeta “futuro promissor”

2024-08-26